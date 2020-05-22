Группа компаний «РКС» выделили 15 миллионов на борьбу с коронавирусом

Группа компаний «РКС» перечислит 15 миллионов рублей медицинским учреждениям в городах своего присутствия для борьбы с распространением коронавируса. Помощь получат больницы в Пермском крае, Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия.

«РКС» внимательно следят за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионах своей работы и оказывают им посильную поддержку, вводя дополнительные меры по обеззараживанию воды и дезинфекции общественных территорий городов. Средства в рамках благотворительной помощи будут направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, дополнительное оснащение и поддержание работы больниц, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Соответствующие письма с инициативой о поддержке регионов 21 мая направлены главам 8 субъектов РФ, в том числе и Главе Республики Карелия Артуру Олеговичу Парфенчикову.

«Я глубоко убежден, что самое важное в создавшихся условиях – сохранение жизни и здоровья граждан. Работая в сфере жизнеобеспечения – снабжении питьевой водой, мы несем ответственность за здоровье 5 миллионов человек. Компания понимает важность поддержки больниц и врачей, оказавшихся «на передовой». Чтобы побороть инфекцию, в эти непростые дни нельзя оставаться в стороне»

– подчеркнул глава РКС Игорь Дибцев.

Медицинским учреждениям Карелии «Российские коммунальные системы» выделили помощь в размере 2 миллионов рублей. На эти деньги планируется приобрести автомобиль скорой медицинской помощи.