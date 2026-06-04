Песни военных лет исполнит мужской камерный хор Карельской филармонии

Третий концерт XIII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик», посвящённого Великой Победе, вобрал в программу песни военных лет, которые прозвучат очень интересным составом исполнителей.
На одну сцену в этот вечер выйдут: Мужской камерный хор филармонии, вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения и Сводный хор Петрозаводского Президентского Кадетского училища.
Что значат для нескольких поколений россиян песни военных лет? Шагая в одном ряду с фото- и кинохроникой, воспоминаниями и документами, песни стали самыми яркими страницами летописи Великой Отечественной войны. Эти песни не обошли стороной ни одной землянки, ни одного костра на передовой. Они не были похоронены вместе с войной, и по ту сторону границы, которую мы зовём Великой Победой, рождались вновь и рождаются до сих пор.
Исполнители:
Мужской камерный хор филармонии, вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов;
Сводный хор Петрозаводского Президентского Кадетского училища, художественный руководитель и дирижёр – Марина Умнова.
В программе: песни военных лет.
Начало в 19:00, 6+
Действует «Пушкинская карта»
Билеты можно приобрести здесь.
Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.