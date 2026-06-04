Песни военных лет исполнит мужской камерный хор Карельской филармонии

«Дорогами героев» – так называется концертная программа ,которую коллектив представит 13 мая(6+)

Фото: Карельская филармония

Третий концерт XIII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик», посвящённого Великой Победе, вобрал в программу песни военных лет, которые прозвучат очень интересным составом исполнителей.

На одну сцену в этот вечер выйдут: Мужской камерный хор филармонии, вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения и Сводный хор Петрозаводского Президентского Кадетского училища.

Что значат для нескольких поколений россиян песни военных лет? Шагая в одном ряду с фото- и кинохроникой, воспоминаниями и документами, песни стали самыми яркими страницами летописи Великой Отечественной войны. Эти песни не обошли стороной ни одной землянки, ни одного костра на передовой. Они не были похоронены вместе с войной, и по ту сторону границы, которую мы зовём Великой Победой, рождались вновь и рождаются до сих пор.

Исполнители:

Мужской камерный хор филармонии, вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов;

Сводный хор Петрозаводского Президентского Кадетского училища, художественный руководитель и дирижёр – Марина Умнова.

В программе: песни военных лет.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.