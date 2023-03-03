Первый в Карелии историко-патриотический клуб появился на заводе

На машиностроительном заводе появился первый в регионе историко-патриотический клуб.

Роман Тарасов, работник Петрозаводскмаша и участник поискового движения, при поддержке коллег основал историко-патриотический клуб «Рубежи памяти». Теперь узнать много интересного о Великой Отечественной войне смогут сотрудники завода и члены их семей.

Планы у организаторов клуба большие: поездки по памятным местам Великой Отечественной, посещение музеев Петрозаводска, экскурсии в другие города России.

Клуб начал свою патриотическую деятельность с организации выставки предметов Великой Отечественной войны. Экспозиция открылась к 23 февраля в здании заводоуправления.

В благородном начинании Роману помогали коллеги. Сообща в свободное от работы время они собирали стеллажи, компоновали витрины, оформляли экспозицию. Ценные экспонаты предоставили сотрудники музея «Полет», поисковики республиканского общественного фонда «Эстафета поколений», нашли свое место на выставке и находки самого Романа. Здесь можно увидеть редкие вещи прошлого века. Например, немецкий шлем м18, получивший название «рогач», фляжки, гильзы от патронов, фотографии и другие артефакты со своей историей.

«Первый раз делал что-то подобное, очень понравилось! Приятно было видеть участие людей, готовых помочь, а особенно, реакцию коллег-заводчан! Теперь в голове рисуется продолжение — организация постоянной выставки музея поисковой деятельности»,

— говорит поисковик.

Создатели музея надеются, что до конца этого года музей клуба «Рубежи памяти» обретет собственное постоянное место рядом с заводом. Уже согласовано выделение помещения, его ремонт и оснащение. // фото предоставлено организаторами историко-патриотического клуба