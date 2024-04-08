08 апреля 2024, 19:57
Спорт

Первый биатлонный поезд встретили сегодня в Костомукше

Межрегиональные соревнования по биатлону стартуют 9 апреля в Карелии

Утром 8 апреля в Костомукше встретили первый «биатлонный» поезд. На нем в карельский город прибыли участники межрегиональных соревнований, сообщили в минобразования и спорта республики.

Межрегиональные соревнования по биатлону на призы главы Карелии - финал кубка Анны Богалий – Северсталь начнутся завтра, 9 апреля.

В них примут участие юные спортсмены из 23 регионов России. Ради этого РЖД запустила специальный поезд. // фото: минобразования и спорта Карелии

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Костомукша
биатлон
биатлонный поезд