Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить

Изменения в льготной ипотеке обсуждают в правительстве. В частности, речь идет о возможном повышении первоначального взноса до 20%. Об этом ТАСС заявил директор департамента финансовой политики минфина России Иван Чебесков.

Чиновник подчеркнул, что «сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком». // фото Freepik.com/ Yanal Ya