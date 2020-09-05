Первая половина воскресенья будет дождливой

Как сообщает карельский гидрометцентр в воскресенье, 6 сентября, погода не претерпит значительных изменений.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +16, +18.

В целом по Карелии будет также облачно облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Воздух ночью прогреется до +9, +14, днем – до +14, +19.