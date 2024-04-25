Пережившие «Крокус» танцоры из Петрозаводска попали в сборную России

Воспитанники танцевального клуба «Ритм» Вера Маркова и Алексей Майоров успешно выступили на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали около полутора тысяч участников. Пара из карельской столицы добилась отличного результата. Наши ребята стали вице-чемпионами России в категории «Юниоры-2, европейская программа».

Вера и Алексей попали в состав сборной России. Они поедут представлять нашу страну на международные игры в Китай.

Напомним, ранее Инна Колыхматова сообщала, что ребята оказались в «Крокус Сити Холле» во время теракта - там проходили соревнования по танцевальному спорту. Вера и Алексей были вынуждены эвакуироваться из здания без верхней одежды, купить новую помогли неравнодушные петрозаводчане. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com