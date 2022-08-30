Перевернутая бесхозная легковушка лежит в лесу

В лесу Пряжинского района жительница Петрозаводска Людмила Карпушенкова обнаружила странный автомобиль. Она опубликовала фото в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Нат снимке видно, что легковушка стоит на боку, капот открыт, лобовое стекло выбито. Вероятно, здесь произошло ДТП.

- За станцией Падозеро по дороге в сторону карьера лежит перевертыш. Вдруг кто ищет свою машину,

- написала женщина.

В комментариях посоветовали обратиться в Госавтоинспекцию, ведь автомобиль могли угнать и бросить.

Вскоре нашелся человек, на которого оформлена эта машина. Он предположил, что является владельцем только по документам.