Переведя мошенникам более миллиона рублей, мужчина заподозрил неладное

В полицию Карелии продолжают поступать заявления от обманутых жителей республики, сообщает МВД Карелии.

Вчера в полицию Костомукши обратился 41-летний житель Самарской области. По его словам, он ответил на телефонный звонок. Якобы сотрудник банка сообщил, что счета мужчины подвергаются атакам и единственным способом спасти накопления будет перевод наличных на безопасные счета. Телефонный аферист настаивал на том, чтобы мужчина быстро обналичил средства, при этом не обращаясь к настоящим работникам банка. По словам звонившего, сотрудники могли быть задействованы в преступных действиях. С помощью средств современной телефонии, мужчине совершали звонки и с номеров официальных организаций, пытаясь убедить его в том, что он должен действовать скрытно и немедленно. Под диктовку злоумышленника, заявитель закрыл счета, потом пятью платежами перевел более 1 115 000 рублей на продиктованный ему счет. После этого мошенники попытались убедить мужчину в том, что необходимо оформить кредит и также перевести деньги. Но, проанализировав это предложение, заявитель понял, с кем именно общается и обратился в полицию.

В Беломорском районе полицейскими проводится проверка по факту мошенничества в отношении 44-летнего жителя города. Во время телефонного звонка от лже-сотрудника службы безопасности банка мужчина сообщил все реквизиты своей карты. После этого ему сообщили, что неизвестные оформили на его имя кредит и, чтобы избежать финансовых потерь, следует снять деньги и перевести их на другой «безопасный» счет. Беломорчанин успел совершить перевод 400 000 рублей. Потом обратил внимание на sms-сообщения об оплате товаров в интернет-магазинах, которые он не совершал. Мужчина понял, что общается с мошенниками, прекратил разговор и обратился в полицию.

В Медвежьегорске 31-летний мужчина во время телефонного разговора с псевдо-сотрудником банка перевел 90 000 рублей на номер банковской карты неизвестного ему человека. Таким образом он пытался спасти свои накопления.

А в Прионежском районе 53-летняя жительница одного из сел после ответа на звонок не только сообщила неизвестным, которые представились сотрудниками банка, реквизиты карты, но и назвала коды доступа к ним. После этого с карт заявительницы списали более 48 000 рублей.

Полиция Карелии напоминает. Никогда не сообщайте реквизиты карты, CVC-код, пароли из sms -сообщений неизвестным. Настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают конфиденциальную информацию. Сотрудники банке никогда не просят совершать переводы на безопасные счета. Если вы ответили на похожий телефонный звонок, прекратите общение и обратитесь в свой банк лично!

Фото с сайта akcenty.com.ua