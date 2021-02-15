«Передовой опыт»: кто стоит за фейковыми извещениями о смене счетчиков

Текст: Георгий Чентемиров

Уже несколько лет жители многих городов России получают рекламу, замаскированную под официальные извещения о необходимости поменять водяной счетчик. Началось все это с Петрозаводска, но распространилось по всей стране. Ярославль, Томск, Пермь, Ростов-на-Дону, Ижевск, Архангельск, Мурманск, Белгород. Больше 20 субъектов, от Хабаровска до Калининграда, рассказывают в карельском управлении антимонопольной службы. В карельском – потому что центр управления недобросовестным бизнесом находится именно здесь. И даже более того: в здании, которое частично принадлежит правительству Карелии.

Такие листовки получали, наверное, все. Они распространяются от имени разных несуществующих организаций с неизменно «важными» названиями. То это «Единая городская служба по учету водоснабжения», то «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводска». Таких официальных структур нет, но знают ли об этом обыватели? Содержание тоже должно привести получателя в трепет: «повторное извещение», «предупреждение о поверке», ссылки на федеральные законы, обязательная печать и даже подпись человека, выдавшего «предписание». Текст написан в приказном тоне: «необходимо вызвать контролера», «необходимо согласовать дату и время проведения поверки» – и все в таком духе.

Все эти «извещения» и «предписания» ФАС неоднократно признавал недобросовестной рекламой, а рассылавших их предпринимателей штрафовал. Только прибыльный бизнес никуда не делся. И что удивительно, к нему причастен представитель организации, которая во главе угла ставит порядочность и честь.

По информации антимонопольщиков, первое решение по фальшивым извещениям датируется 2016 годом. Первая организация, которая этим занималась, – ИП Сенькин. Сейчас он вообще нигде не фигурирует. Потому появились предприниматели Калачев и Андронова. Портал «Петрозаводск говорит» полагает, что речь идет о некой Эльвире Андроновой. Еще был бизнесмен по фамилии Хомяк, который после стал Спириным. И, наконец, самый заметный из всей этой дружной компании: предприниматель Александр Александрович Фарутин. К нему – чуть позже.

Схема следующая. У бизнесменов были распределены номера телефонов по всей территории России. В качестве колл-центра выступали разные организации. В последнее время эту роль выполняла «Первая энергосберегающая компания». Она выделяла предпринимателям номера телефонов, полученные от одного из сотовых операторов. «ПЭК» возглавляет человек по имени Михаил Шинкевич, и он же является владельцем ООО «ЦМ» – «Центр метрологии». Это при том, что в Петрозаводске, по данным УФАС, есть лишь одна организация, наделенная правом поверки и калибровки средств измерения: бюджетное учреждение «Центр стандартизации, метрологии и испытаний».

– Было время, когда номера были переданы ИП Хомяку, а тот сообщал, что ими пользуется ИП Калачев. Потом колл-центром стала выступать «ПЭК», которая выделает номера этим троим – Калачеву, Фарутину, Спирину. Но в последнее время номера снова перераспределились по индивидуальным предпринимателям, «ПЭК» из этой схемы постепенно выпадет, – рассказали в ФАС. – Мы не знаем, действуют они группой, или у них есть кто-то главный. Мы видим, что квитанции похожи.

ООО «ПЭК» зарегистрировано по довольно интересному адресу: дом 65 по проспекту Александра Невского. Несколько этажей данного здания принадлежат правительству Карелии, и там расположены информационное агентство «Республика», государственный телеканал «Сампо» и оператор кабельного телевидения «Петронет». Другие этажи находятся в собственности частного лица. Именно там, на третьем этаже, и разместился колл-центр фирм, которые обманывают граждан рекламой под видом уведомлений.

Колл-центр занимается несколько помещений, и попасть в него затруднительно. Никакой вывески, разумеется, нет, зато возле дверей – электронные замки. Журналисту «ПТЗ говорит» посчастливилось заглянуть в одно из помещений: офис как офис. Женщина, выходившая из кабинета, возмутилась фактом фотосъемки. Корреспондент сообщил, что хотел бы поговорить с кем-то из руководства, но начальства на месте не оказалось. Тогда журналист отставил свой номер телефона. Разумеется, никто не позвонил.

Предприниматели, обманом заманивающие клиентуру, вообще, неохотно идут на контакт – даже с надзорными органами. Когда антимонопольщики пришли в офис, с ними отказались общаться, заявив, что все документы принимают только по почте.

– Если бы было желание доказать свою правоту, можно было бы записаться на прием. Но они нигде свою позицию не проявляют, не жалуются на наши пресс-релизы. В основной же массе предприниматели ведут себя по-другому, приходят на заседания.

– Изначально они признались, что это их листовки. Один раз Спирин попытался наш штраф оспорить. Калачев тоже попытался, но суд признал, что это именно он распространял. И теперь мы в своих решениях на это ссылаемся. Кроме того, они платили штрафы, а значит, признавали факт того, что это их рук дело. Калачев уже несколько раз платил по 20 тысяч, это максимальный размер. С Фарутиным сложнее, приходилось взыскивать через приставов, – поясняют в УФАС.

Надо сказать, что взыскать что-либо с Фарутина действительно непросто. Вот старое судебное решение, из которого явствует, что бизнесмен не хотел платить за «веерную доставку листовок».

Предприниматель Александр Фарутин – человек непростой. Его отец, тоже Александр Фарутин, бывший атаман Петрозаводскго казачьего общества, а сейчас помощник атамана всего Карельского казачества. Да и сам Фарутин-младший занимает среди казаков не последнее место. Так, именно он возглавляет правление Потребительской кооперации Казаков Карелии. На странице Городского казачьего общества указано, что этот человек отвечает за катехизацию (Процесс изучения основ христианского вероучения. – Авт.).

В конце декабря общество опубликовало видеопоздравление с Новым годом. Слева – бывший атаман Александр Фарутин-старший, справа – действующий атаман Наур Гокинаев. В центре, на коне, – Фарутин-младший.

Надо отметить, что Петрозаводское казачье общество весьма активно. Например, они занимаются патриотическим воспитанием молодежи. В частности, эта организация будет отвечать за «патриотический компонент» в «бутафорском концлагере», построенном возле деревни Ватнаволок: они собираются проводить со школьниками уроки мужества. При этом часть их услуг будет оплачена из средств гранта, на которые создавался проект. Именно атаман Наур Гокинаев привозил на объект узницу настоящего финского концлагеря Ленину Макееву.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался получить комментарии у Наура Гокинаев и Александра Фарутина младшего. Городского атамана мы спросили, знает ли он о нечистоплотных методах, которыми ведется бизнес его соратника. Сообщение, отправленное в социальных сетях, было прочитано, но на момент публикации текста оставлено без ответа.

С Фарутиным же попробовал связаться наш коллега, журналист «Черники» Алексей Владимиров: они знакомы лично, и шанс побеседовать был выше. Однако молодой казак говорить отказался. Сперва он заявил, что листовки оплатили с его расчетного счета без его ведома, а спустя минуту выразил опасение, что его слова можно неверно интерпретировать.

Фото: ИА "Республика"

– Ненадлежащая реклама – разновидность недобросовестной конкуренции, хотя формально это другая статья, – объясняют в антимонопольной службе. – Пожилых людей эти предупреждения пугают. Даже если объяснить, что это фейк, что это реклама, они все равно сомневаются. Нам даже документы присылали, что по этим листовкам меняли счетчики…

Издание «Губернiя Daily» выяснило, что фальшивыми предписаниями дело не ограничивается. По словам бывшей сотрудницы колл-центра, с клиентов еще и берут втридорога – причем в буквальном смысле слова.

– Накрутка составляет процентов 300%. Счетчик, допустим, даже самый крутой, стоит рублей 600, а у нас цены были следующими: 2600 рублей за установку одного счетчика, 4900 рублей — за два. При этом человек может купить обычный счетчик рублей за 300 рублей,

– рассказала собеседница издания.

Бороться с распространителями фейковых извещений сложнее, чем кажется на первый взгляд.

– В том случае, если жалобы к нам в течение двух месяцев не поступают, мы считаем предписание выполненным. Спустя какое-то время – иногда полгода, иногда несколько месяцев – нам снова идут обращения... Кроме того, они являются представителями малого бизнеса, и законодательство достаточно либеральное. Штрафы невелики, а еще в Административном кодексе указано требование за первое нарушение выдавать предупреждение. И вот нам периодически приходится этих товарищей «предупреждать», – поясняют в УФАС.

По сведениям антимонопольщиков, карельские продавцы счетчиков – единственные в стране, кто продвигает свои услуги подобным образом. По крайней мере, те жалобы, которые возникают в других регионах, в конечном итоге стекаются сюда же, в Петрозаводск. Так что лже-извещения впору регистрировать как местный эксклюзивный бренд. По крайней мере, с продвижением проблем не будет.