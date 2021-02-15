Названы улицы, с которых сегодня ночью будут вывозить снег

Сегодня ночью погрузчики и самосвалы будут вывозить снег с улиц Володарского, Анохина, Антикайнена, Дзержинского и площади Гагарина в Петрозаводске. Автогрейдеры продолжат работать на Кукковке и в центре столицы Карелии.

По сообщению пресс-службы мэрии, минувшей ночью снег вывозили с улиц Антикайнена, Анохина, Энгельса. Днем работы велись на улице Кузьмина и проспекте Карла Маркса. Автогрейдер расчищал магистраль по направлению к городскому кладбищу Вилга.

Петрозаводчане могут сообщить о плохо убранных улицах по номеру 051. (фото пресс-центр администрации города)