Перечислены вредные для сердца продукты

Соль, хлеб, колбасы, сладости и сладкие напитки могут навредить сердцу. Так, из-за белого хлеба меняется уровень глюкозы в крови, такие скачки впоследствии могут стать причиной развития метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и заболеваний сердца, пишет «Газета.Ru».

Сахар тоже вреден, так как приводит к набору веса. Поэтому стоит исключить из рациона сладкие напитки, а также печенье, булочки и чипсы. В сладостях содержатся трансжиры, что приводит к повышению холестерина и воспалению в сосудах.

Из-за избытка соли в организме задерживается жидкость, что повышает давление. Много соли и в переработанном мясе, в частности, сосисках и колбасах. Также эти продукты содержат много жиров и консервантов. Если слишком много потреблять переработанное мясо можно заработать сердечно-сосудистые заболевания. © «Петрозаводск говорит»