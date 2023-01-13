Перечислены самые опасные для здоровья замороженные продукты

Диетолог из Швеции Сигне Сванфельдт перечислила замороженные продукты, представляющие наибольшую опасность для здоровья. Слова специалиста приводит The Sun.

Самым опасным замороженным блюдом эксперт назвала пиццу. Как отметила врач, этот продукт содержит множество жиров, повышающих риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. По этой же причине диетолог рекомендует не увлекаться замороженными сосисками и готовыми блюдами.

Также не несет никакой пользы организму и замороженная выпечка. Помимо жиров она содержит и большое количество сахара, что грозит развитием у человека диабета второго типа.

Сванфельдт отметила, что продукты, прошедшие заморозку, далеко не всегда вредны для здоровья. «Существует множество отличных вариантов замороженных продуктов, наполненных питательными веществами и пищевыми волокнами», - рассказала она. К их числу, по ее мнению, относятся замороженный цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды. // Фото: unsplash.com