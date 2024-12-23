Пенсионерка перевела деньги мошенникам, их взыскали с владельца счета

Жительница Пудожского района пожаловалась в прокуратуру ни обман. Мошенники завладели деньгами 70-летней женщины, сообщили в прокуратуре Карелии.

Это случилось в прошлом году, когда женщина нашла в интернете рекламу о подработке и перешла по указанной на сайте ссылке. Она ввела свои данные, после чего с женщиной связались и велели для начала перевести на некий счет 25 тысяч рублей.

Она сделала это, но потом выяснилось, что никакой подработки не будет, ее просто обманули. Возбудили уголовное дело, пенсионерку признали потерпевшей.

Потом выяснилось, что е средства ушли на счет в Удмуртии. Прокурор подал в суд иск и потребовал взыскать с владельца счета неосновательное обогащение в сумме причиненного ущерба.

Суд удовлетворил это требование, исполнение решения находится на контроле прокуратуры. // фото: freepik.com