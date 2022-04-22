Пенсионерка оставила на кассе кошелек, его тут же прибрал покупатель

Пенсионерка в Костомукше отправилась в магазин и из-за своей рассеянности лишилась трех тысяч рублей. Они лежали в кошельке, который она на несколько минут оставила на кассе, сообщили в МВД Карелии.

Выйдя на улицу, 68-летняя женщина вспомнила, что не взяла кошелек, и вернулась за ним. Но около кассы его уже не было, пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники угрозыска выяснили, что кошельком завладел стоявший в очереди сзади его хозяйки 45-летний мужчина.

Он заметил, что женщина забыла вещь, но не сказал ей об этом. Незаметно взял и ушел, деньги потом потратил на спиртное и сигареты. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Sächsisch/ pixabay.com