Двух мужчин-пешеходов сбили в Карелии

Двух пешеходов сбили на дорогах Карелии 21 апреля, сообщили в Госавтоинспекции.

Утром на улице Кемская, 6 в Петрозаводске под колеса попал 62-летний мужчина. По сообщению ведомства, он переходил проезжую часть в неустановленном месте, его сбил автомобиль «Форд Фьюжен», за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

Вечером в Эссойле на Центральной улице травмы получил 30-летний мужчина. Пешехода сбил 35-летний водитель автомобиля «Чери». Обстоятельства дорожных аварий выясняют специалисты ГИБДД. (фото pixabay.com, fsHH)