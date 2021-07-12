Пенсионерка как под гипнозом вернула деньги, которые ей не переводили

Пожилая петрозаводчанка решила продать квартиру в городе Суоярви и разместила в интернете объявление. Как водится, его тут же взяли на земетку мошенники. В результате пенсионерка лишилась денег и пришла с заявлением в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Женщина рассказала, что ей позвонили покупатели. Квартира им очень понравилась, потенциальные клиенты уверяли, что не будут смотреть ее на месте, а хотят скорее купить.

Чтобы жилплощадь осталась за ними, они настаивали на переводе задатка. Спустя какое-то время «покупатели» снова связались с хозяйкой квартиры. Они сказали, что передумали брать квартиру. Разумеется, попросили вернуть задаток.

Как именно аферисты убедили женщину, что ранее перевели ей деньги, непонятно. Но она была в этом уверена. Поэтому без сомнений «вернула» залог.

На самом деле никаких денег ей не перечисляли. Петрозаводчанка поняла это, когда обнаружила недостаток средств на своем счете. Женщина потеряла 114 тысяч рублей. // Фото: dela.ru