Пенсионера в Костомукше на «зебре» сбил автомобиль

Днем 28 декабря при переходе проезжей части в Костомукше пострадал 62-летний мужчина. Он попал под колеса автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Пешеход шел по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора, в 12:30 его сбил водитель за рулем Chevrolet Niva.

Пенсионер получил травмы. Правоохранители ведут проверку и просят пешеходов быть внимательнее при переходе дороги и обозначать себя фликером. // фото: ГИБДД Карелии