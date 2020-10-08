Пенсионер помог женщине припарковаться и погиб

На Сахалине пенсионер помог припарковаться автоледи, в результате чего скончался от массивной кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре прошлого года в городе Оха 32-летняя местная жительница попросила 64-летнего мужчину помочь ей заехать в гараж. Россиянин зашел в гаражный бокс и стал показывать руками, чтобы женщина ехала на него. Автомобилистка выбрала неверную скорость и наехала на человека, который получил «травматическую ампутацию левой голени». От полученной травмы и большой потери крови он умер на месте.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже передали материалы дела в суд, вскоре оно будет рассмотрено.