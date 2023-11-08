Пенсионер 20 лет хранил дома боеприпасы и сейчас попал под статью

Из квартиры 61-летнего петрозаводчанина изъяли 257 боевых винтовочных патронов, 112 спортивно-охотничьих винтовочных патронов, более десятка самодельных зажигательных трубок и фрагменты детонирующего шнура, снаряженного мощным взрывчатым веществом, сообщили в полиции.

Оказалось, что все эти вещи когда-то принадлежали его брату, который давно умер, но у мужчины не нашлось времени сдать в полицию. Так он на протяжении более двадцати лет хранил боеприпасы. При этом мужчина знал о требованиях закона в области оборота огнестрельного оружия.

В отношении пенсионера возбудили уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы. // фото unsplash.com/ Will Porada