Мальчик в Петрозаводске стал пленником металлического ларька

Днем 7 ноября в 15:11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Восьмилетний ребенок застрял в металлической конструкции.

Женщина сообщила, что, когда они стояли с сыном у торгового ларька на Первомайском проспекте, мальчик нечаянно засунул палец в щель, палец застрял в конструкциях.

Прибывшие к месту вызова пожарные при помощи подручных средств освободили палец школьника из металлического плена.

Парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска осмотрели ребенка. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался.

Часом ранее помощь потребовалась пожилой женщине, к пожарным обратилась внучка, которая пришла проведать бабушку. Пенсионерка не могла открыть дверь, так как ей было плохо.

Прибывшие пожарные через окно проникли в квартиру на первом этаже и открыли дверь. К месту вызвали бригаду скорой помощи. // фото: freepik.com