27 августа 2025, 11:20
Пенсии россиян вырастут
Индексацию выплат проведет в феврале и апреле
фото «Петрозаводск говорит»
Социальные и страховые пенсии будут проиндексированы.
С 1 апреля вырастут социальные выплаты. Индексация затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца или не заработал нужный стаж для получения страховой пенсии. А с 1 февраля проиндексируют страховые выплаты. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
По информации РИА Новости, социальные пенсии индексируют ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации социальных выплат определяет российское правительство.