27 августа 2025, 11:20
Общество

Пенсии россиян вырастут

Индексацию выплат проведет в феврале и апреле
Социальные и страховые пенсии будут проиндексированы.

С 1 апреля вырастут социальные выплаты. Индексация затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца или не заработал нужный стаж для получения страховой пенсии. А с 1 февраля проиндексируют страховые выплаты. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

По информации РИА Новости, социальные пенсии индексируют ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации социальных выплат определяет российское правительство.

