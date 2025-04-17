17 апреля 2025, 08:40
Пенсии некоторых россиян вырастут с 1 мая
Депутат Госдумы рассказала, кому повысят выплаты в мае
Фото: «Петрозаводск говорит»
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, кому из россиян повысят пенсию с 1 мая. Слова парламентария приводит агентство «Прайм».
По словам Бессараб, в мае выплаты вырастут у людей, которые в апреле получили первую группу инвалидности или отметили 80-летний юбилей.
«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза»,
- сказала депутат. Она отметила, что никаких заявлений людям подавать не нужно, пенсии повысят автоматически. © «Петрозаводск говорит»