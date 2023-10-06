Педагоги из Петрозаводска вошли в число лучших преподавателей музыки

Трое карельских педагоги вошли в число лучших в области музыкального искусства. Всероссийское признание получили Денис Козлов, Ирина Засолова и Елена Новожилова. Об успехах наших земляков сообщили в региональном минкультуры.

В министерстве культуры РФ подвели итоги конкурсного отбора на присуждение премии лучшим преподавателям детской школы искусств, детской музыкальной школы, детской хоровой школы.

На конкурс поступило 565 заявок. Участников оценивали по нескольким критериям: внедренные авторские методы в образовательном процессе, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях. В число лучших вошли преподаватели Детской музыкальной школы №1 имени Г. Синисало Денис Козлов и Ирина Засолова, преподаватель Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева Елена Новожилова. // фото unsplash.com/ Marius Masalar