Пассажиры маршрутки на руках перенесли загородившую проезд машину
Необычный случай запечатлели на видео в карельской столице и опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Проезду общественного транспорта помешал припаркованный с нарушением автомобиль.
Водитель не смог припарковаться вдоль проезжей части и поставил легковушку так, что автобус проехать не смог. Машина своим кузовом загородила дорогу.
Шофер вышел из автобуса и попытался найти решение. Оно в итоге получилось довольно неожиданным. Мужчины-пассажиры вышли и на руках перенесли машину в другое место.
- Красава мужики. Без лишней возни. Взяли и убрали помеху. А водителю следует парковаться как полагается и думать о других,
- написали в комментариях к записи.
Пользователи бурно обсуждают опубликованное видео и возмущаются действиями водителя легковушки. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»