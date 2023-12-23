Пассажиры маршрутки на руках перенесли загородившую проезд машину

Необычный случай запечатлели на видео в карельской столице и опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Проезду общественного транспорта помешал припаркованный с нарушением автомобиль.

Водитель не смог припарковаться вдоль проезжей части и поставил легковушку так, что автобус проехать не смог. Машина своим кузовом загородила дорогу.

Шофер вышел из автобуса и попытался найти решение. Оно в итоге получилось довольно неожиданным. Мужчины-пассажиры вышли и на руках перенесли машину в другое место.

- Красава мужики. Без лишней возни. Взяли и убрали помеху. А водителю следует парковаться как полагается и думать о других,

- написали в комментариях к записи.

Пользователи бурно обсуждают опубликованное видео и возмущаются действиями водителя легковушки. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»