Пассажиры ехали в Петрозаводск из Кеми в жутком холоде

Текст и фото: Антонина Кябелева

Автобусный рейс из Кеми в Петрозаводск, который 9 января выполнял ГУП РК «Карелавтотранс», пассажиры надолго запомнят. На протяжении шести часов, в течение которых длился рейс, в салоне автобуса было очень холодно. Большинство пассажиров молчаливо сносили трудности ночного переезда.

Петрозаводчанка Арина возвращалась домой из Кеми после новогодних праздников, которые она провела у родственников. По ее словам, она давно так не мерзла.

«Автобус ГУП РК «Карелавтотранс» отправлялся из Кеми 9 января в 0.15. Когда я зашла в салон, там было уже очень холодно, хотя автобус прибыл в Кемь примерно за час до этого. Окна были покрыты толстым слоем инея. Я надеялась, что, когда мы поедем, то станет теплее. Но на протяжении всех шести часов поездки было очень холодно.

Водители тоже мерзли. Я, естественно, возмущалась и просила, чтобы они прибавили температуру в салоне. Но, по их словам, это было невозможно, так как что-то произошло с циркуляцией воздуха. Причем они сказали, что это не в первый раз, мол, и до этого пассажиры были недовольны, что в автобусе прохладно. Они даже посоветовали чаще жаловаться, чтобы ситуация улучшилась. По их словам, данный автобус не рассчитан на северные морозы. Когда мы выезжали из Кеми, там было за двадцать градусов мороза.

Я с трудом доехала до Петрозаводска, ругая себя, что решила ехать автобусом, а не поездом. Это был какой-то кошмар. Мы приехали в Петрозаводск в 6.15 утра, и я полдня не могла согреться. Мне кажется, так нельзя с людьми обращаться. Это бесчеловечно», - сказала Арина.

Нам удалось связаться по телефону с руководителем государственного предприятия «Карелавтотранс» Алексеем Спицыным.

Он сказал, что пришедший из Кеми автобус МАЗ отправлен на проверку в ремзону. По его словам, МАЗы рассчитаны на круглогодичное использование, в том числе и в условиях низких температур, характерных для карельской зимы.

«Бывает ситуация, когда при выходе на маршрут жалоб нет. Механики обязательно проверяют исправность машины, делают предрейсовый осмотр. В процессе эксплуатации, к сожалению, всякое бывает. Даже на новых автобусах. Тем не менее сейчас машина загнана на осмотр. Мы, естественно, все перепроверим»,

- сказал Спицын.

О проблемах с автобусом, который утром вернулся из Кеми, стало известно на утренней планерке. Руководитель предприятия заверил, что если бы при выходе на маршрут были выявлены проблемы с отоплением салона, то машину просто не выпустили бы в рейс:

«Мы, естественно, такие автобусы не выпускаем с неисправностями. Мы понимаем, какая это ответственность. Тем более в морозы отправлять на север автобус с неработающими отопительными приборами — этого даже близко не может быть».

По его словам, других жалоб на холод в автобусах в новогодние праздники от граждан не поступало. Алексей Спицын рассказал, что на междугородних маршрутах работают в основном новые китайские автобусы марки Higer. В автопарке Карелавтотранса есть и МАЗы, которые ходят, в том числе и в Кемь. Но Спицын отметил, что и эти автобусы не старые, они эксплуатируются не более трех лет.

После проверки, пообещал Алексей Спицын, будет решено, что делать с данным автобусом: «Этот автобус мы не будем направлять в рейс, пока не устраним все неисправности».