Пригород Петрозаводска во вторник останется без электричества

Во вторник, 10 января, энергетики будут проводить работы на сетях в поселке Кварцитный. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с проведением работ потребители поселка могут остаться без электричества в период с 10 до 13 часов, предупредили энергетики.

В компании принесли жителям Кварцитного извинения за временные неудобства. // Фото: unsplash.com