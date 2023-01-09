09 января 2023, 18:31
Пригород Петрозаводска во вторник останется без электричества
Энергетики 10 января проведут работы в поселке Кварцитный
Во вторник, 10 января, энергетики будут проводить работы на сетях в поселке Кварцитный. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».
В связи с проведением работ потребители поселка могут остаться без электричества в период с 10 до 13 часов, предупредили энергетики.
В компании принесли жителям Кварцитного извинения за временные неудобства. // Фото: unsplash.com