Парковку запретят у детской больницы на улице Кирова в Петрозаводске

Автомобилистов предупредили об очередном изменении в организации движения в центре столицы Карелии.

С 20 сентября возле нового светофора в центре города запретят остановку по нечетной стороне улицы Кирова в районе пересечения с улицей Еремеева вдоль городской детской больницы. Об изменении предупредили в мэрии.

Светофор на перекрестке улиц Еремеева и Кирова смонтирован. Рабочие понизили бортовые камни для перехода маломобильных групп населения и родителей с колясками, частично нанесли разметку и восстановили асфальт. Сейчас устанавливают дополнительные знаки и оборудуют пешеходные переходы тактильными указателями. (фото источника)