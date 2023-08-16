Парки Петрозаводска: в каком они состоянии и кто за этим следит

Текст: Елена Малишевская

Всего в Петрозаводске около трех десятков парков, скверов, аллей и лесопарковых территорий. Неплохо для такого, в общем-то, небольшого города. Но есть микрорайоны, где не то что парков, нет нормальных пешеходных дорожек – например, в Пятом поселке. А вот на Ключевой парковых зон несколько: «Лесной Ключ», аллея Дружбы, сквер станции «Онежский-Перевалка» и другие. Мы побывали в некоторых «зеленых уголках» столицы Карелии, а также посмотрели, что горожане пишут про парки в соцсетях.

В июле петрозаводчане жаловались на неприглядный вид Губернаторского парка: дескать, собрали весной мусор, а мешки не вывезли, до сих пор стоят.

Другие внимательные горожане обращают внимание на прилегающую к парку территорию.

«А помните такое стихотворение Корнея Чуковского «Не ходите, дети, в Африку гулять»? Так вот, дорогие петрозаводчане, не ходите гулять в незнакомые места! Случайно решили выйти из любимого Губернаторского парка по тропинке... Центр города, в парке группы туристов, а совсем рядом вот такая ситуация! Как говорится, без комментариев».

Сейчас черных мешков с мусором там нет. И, в целом, Губернаторский парк выглядит ухоженным. Есть несколько клумб: одни красивые, другие не очень.

Центральная «цветочная дорожка», которая ведет к памятнику Державину, засажена, в основном, простыми бархатцами. Но, с другой стороны, мы и не в Сочи, чтобы розами любоваться.

Порадовала детская площадка в парке: мамочки на скамейке рассказали, что все новое, добротное. Как-то сломались большие качели, не прошло и пяти дней, как их починили.

В Губернаторском парке активно косят траву. Только ее почему-то потом не убирают. Пахнет, конечно, хорошо. Но мы не уверены, что в парках поверх газонов должно лежать сено. Газонокосильщик по имени Гусейн рассказал, что в его обязанности входит только срезать высокую траву, а собирать ее – нет.

Общую картину портит только отдельный мусор на скамейках – но это уже вопросы к горожанам, которые не доносят отходы в урны, а они, кстати, полупустые. И непонятного назначения деревянный короб, в который тоже бросают бутылки и окурки.

И еще мы заметили несколько деревьев, которые явно нуждаются в обрезке.

Гораздо более неприглядно выглядит парк «Зеленый берег» на Перевалке. Урны переполнены даже днем.

Парк культуры и отдыха на Гюллинга прославился в интернете своими скамейками.

«Суровая карельская лавочка. Таких в Парке культуры и отдыха в Петрозаводске замечено несколько»,

- пишут горожане.

Другие петрозаводчане жалуются на следы жизнедеятельности лошадей.

«Сегодня наблюдал такую картину. Группа организованных туристов спускается от стелы «Город воинской славы» в Зарецкий парк, переходит один мостик, подходит к скульптуре Фавна, слушает рассказ экскурсовода. В это время девчонки на лошадях, которые зарабатывают эксплуатацией животных на набережной, верхом переезжают второй мостик, и одна из лошадей... начинает гадить, извините за подробности. Вы бы видели лица туристов! Вонь такая пошла, хоть всех святых выноси! И следы жизнедеятельности этих лошадей по всему городу, в самых неожиданных местах. Пора бы уже администрации совместно с ветеринарами, зоозащитниками запретить издеваться над животными и загаживать город».

У гуляющих в «Беличьем парке» на Кукковке претензий к лошадям нет. А вот к собакам есть: они охотятся на белок и даже могут перегрызть горло.

«Я хочу напомнить жителям города, что этот парк является уникальным местом, его сохранили из-за обитающих там белок, в честь них и назван! Почему вы выгуливаете там своих собак, мало того что без намордника, некоторые даже без поводка их выгуливают! Тем более, хаски. Ваши псы убивают белок. Я наткнулась на обезглавленную белку! Думаете, она единственная такая мертвая? Конечно, нет!»,

- пишет возмущенная петрозаводчанка.

Отдых горожанам портят не только лошади и собаки, но и подростки.

«А может, пора полиции начать проверять детские площадки в парках и скверах? Невозможно прийти с ребенком погулять-поиграть... Сидят великовозрастные «детишки» с телефонами и орут матом, дымят вейпами, с игрового оборудования малышей выгоняют, портят его!».

Как рассказали нам в городской администрации, за порядком в парках Петрозаводска следит Кондопожское ДРСУ – то самое, которое у нас зимой снег с улиц убирает. Но к ним можно предъявить претензии только по поводу мусора, скамеек и состояния дорожек. Вряд ли предприятие, с которым мэрия заключила контракт, будет разбираться с лошадками, владельцами собак и родителями невоспитанных подростков.

Мы желаем петрозаводчанам хорошего отдыха! Лето, идите в парк, такая там сейчас красота. И не забудьте убрать за собой мусор, пожалуйста. // Фото: Елена Малишевская, Группа «Подслушано в ПТЗ».