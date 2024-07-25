Парикмахер назвал несколько секретов для густых волос

Несколько способов сделать волосы более густыми назвал звездный парикмахер Джейсон Колльер.

Для начала он предложил отказаться от конских хвостов, пучков и кос. Тугие прически могут повредить волосяные фолликулы и привести к залысинам. В качестве альтернативы подойдут мягкие волны или небрежные пучки, пишет «Лента.ру».

В уход за локонами он предложил включить средства с содержанием масла марулы. Оно увлажняет и обеспечивает защиту. Другой совет – массаж головы. Во время процедуры можно использовать кокосовое и касторовое масла. Массаж улучшит кровообращение и сделает волосы объемными.

Питание также является важным для создания красивых волос. В рационе должны быть продукты, богатые минералами, биотином, витамином Е и жирными кислотами. В частности, это яйца, орехи, шпинат и рыба. // фото freepik.com