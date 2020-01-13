Парфенчиков заявил о возможности построить гостиницу вблизи «Кивача»

Глава Карелии на своей страничке в соцсети рассказал, что заповедник «Кивач» в прошлом году посетили 150 тысяч человек, что составляет примерно половина от числа тех, кто посетил «Рускеалу».

В 202 году, по словам Артура Парфенчиков, в рамках нацпроекта начнется строительство визит-центра в Петрозаводске. По мнению главы, такой центр необходим и на территории заповедника.

«Конечно, сразу встает вопрос о том, что рядом нужно возводить гостиницу, кафе и так далее. Да, эта деятельность на территориях заповедников жестко регламентирована, но сегодня есть примеры успешного взаимодействия бизнеса и особо охраняемых природных территорий. Будем готовить предложения и обсуждать этот вопрос с Минприроды РФ»,

- написал он.

Также в районе каждого туристического объекта власти планируют делать типовые презентационные зоны. Таким образом они надеются привлечь внимание гостей к другим природным достопримечательностям Карелии.