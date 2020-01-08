Парфенчиков внес кандидатуру Гнетовой на должность бизнес-омбудсмена

В соответствии с законом глава Карелии Артур Парфенчиков направил в Законодательное Собрание представление кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена). Выбор главы республики пал на Елену Гнетову, которая исполняла эту должность с 2014 года. В этом году ее полномочия истекают, и, видимо, она будет баллотироваться на новый срок.

За время работы Елены Гнетовой рассмотрено более трех тысяч жалоб и обращений предпринимателей. В результате оказания им правовой помощи права 90 процентов обратившихся были восстановлены. Произведено 80 мероприятий по урегулированию споров. Направлено 87 предложений об изменении законодательства Карелии и Российской Федерации по разным аспектам предпринимательской деятельности. Велась активная работа с контрольно-надзорными органами. Сделано много других полезных для бизнеса дел.

Глава республики Парфенчиков считает, что все это является основанием для повторного назначения Елены Гнетовой на должность бизнес-омбудсмена. С выбором среди кандидатов должно определиться Законодательное Собрание Карелии. Однако, поскольку карельский парламент исполняет все пожелания главы республики, выборы можно уже считать состоявшимися.