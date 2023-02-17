Парфенчиков усомнился в расчетах Карелиястат

Главе Карелии Артуру Парфенчикову не понравились официальные данные об индексе промышленного производства, которые опубликовал Карелиястат. Об этом он сказал 17 февраля на совещании по социально-экономическому развития в Медвежьегорском районе.

Согласно данным Карелиястат, индекс промышленного производства в 2022 году в Медвежьегорском районе составил всего 69 процентов к уровню 2021 года.

Другими словами, официально зафиксировано падение объемов производства на 31 процент. Парфенчиков назвал эти цифры «странными», так как по большинству позиций, как он выразился, «идет рост».

Он объяснил статистическую «кривую» тем, что одно предприятие в Медвежьегорском районе прекратило работу, а другое начало, но не попало в отчеты 2022 года. Артур Парфенчиков считает, что статистические данные, свидетельствующие о падении индекса промышленного производства, не являются корректными. Он обратил внимание, что индекс промышленного производства учитывает только показатели крупных и средних предприятий и обходит стороной средний и малый бизнес.

«Нам такая статистика для работы зачем?»

- задал риторический вопрос губернатор. Правда, когда раньше индекс промышленного производства демонстрировал рост, подобная система учета данных никого не смущала.

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев более аккуратно высказался в отношении статистических данных. По его словам, более объективная информация есть на уровне региона. С прошлого года, объяснил он, Медвежьегорский щебеночный завод только добывает щебень, а его переработкой занимается новое предприятие ООО «Еврогранит», которое в 4,5 раза переработало больше щебня, чем завод в 2021 году.

Но за 2022 год ООО «Еврогранит» не должен подавать данные в Карелиястат, так как работает первый год.

«Когда мы смотрим разбивку данных по муниципальным районам, то не всегда эта информация отражает реальную ситуацию в муниципальном районе в силу вот этих вот методик, применяемых Карелиястатом»,

- сказал министр.

По его словам, вклад малого бизнеса учитывается только, когда высчитывается индекс промышленного производства в целом по региону. В разрезе районов в статистику попадают только крупные и средние предприятия.

При этом Ермолаев забыл упомянуть, что, согласно статистическим данным в целом по региону, индекс промышленного производства в Карелии в 2022 году упал на 8,6 процентов. Это уже сложно объяснить тем, что где-то одно предприятие закрылось, а другое заработало, но не попало в отчетность. // фото unsplash.com