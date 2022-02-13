Парфенчиков считает, что преподал урок молококомбинатам

На правительственном совещании по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района, которое состоялось 11 февраля, Парфенчиков объяснил мотивацию, которой руководствовался, когда лишал местные предприятия сырья. «Молочные войны» разгорелись в конце сентября 2021 года, когда министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов перенаправил сырье из государственных совхозов АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племхозяйство «Ильинское» в Вологодскую область.

Оказавшись в крайне тяжелой ситуации дефицита сырья петрозаводский комбинат Славмо и Олонецкий молочный комбинат вынуждены были сократить объемы производства. Покупатели стали буквально сметать с торговых прилавков ставшие мгновенно дефицитными карельские молоко, сметану, кефир.

Официальная версия правительства заключалась в том, что на рынке подорожали корма и нужно было поднимать цены на сырое молоко, чтобы совхозы не обанкротились. «К сентябрю было понятно, что та цена, по которой наши предприятия торгуют молоком, просто ведет их к банкротству», - заметил глава РК.

На правительственном совещании Парфенчиков приоткрыл истинные причины начала конфликта с молококомбинатами. По его словам, комбинаты пришлось немного «встряхнуть», чтобы показать, что у них нет монополии на сырье.

Подробности скандального совещания в правительстве читайте в новой статье нашего издания.