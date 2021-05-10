10 мая 2021, 12:48
Экономика

Парфенчиков рассказал о зарплате сварщика в 70 тысяч рублей

На заводе «Петрозаводскмаш» открыты 65 вакансий, сообщил глава республики

Губернатор на своей страничке «ВКонтакте» рассказал об открытых вакансиях на заводе «Петрозаводскмаш». По словам Артура Парфенчикова на «флагмане машиностроения» открыты 65 вакансий. Заводу нужны электросварщики, операторы станков с программным управлением, токари-карусельщики, слесари по сборке металлоконструкций и контролеры качества.

Глава Карелии написал, что предприятие предлагает сотрудникам достойную зарплату.

«Квалифицированный сварщик, например, зарабатывает до 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у специалистов есть возможность обучения и повышения квалификации непосредственно на производстве»,

- сообщил губернатор.

Освоить профессию бесплатно могут безработные граждане – на базе нашего Автотранспортного техникума. Для этого нужно обратиться в службу занятости по месту жительства. Парфенчиков уточнил, что «целевикам» компенсируют проезд к месту учебы и обратно, проживание и прохождение медкомиссии. (фото oblgazeta.ru, Владимир Мартьянов)

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