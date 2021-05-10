Парфенчиков рассказал о зарплате сварщика в 70 тысяч рублей

Губернатор на своей страничке «ВКонтакте» рассказал об открытых вакансиях на заводе «Петрозаводскмаш». По словам Артура Парфенчикова на «флагмане машиностроения» открыты 65 вакансий. Заводу нужны электросварщики, операторы станков с программным управлением, токари-карусельщики, слесари по сборке металлоконструкций и контролеры качества.

Глава Карелии написал, что предприятие предлагает сотрудникам достойную зарплату.

«Квалифицированный сварщик, например, зарабатывает до 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у специалистов есть возможность обучения и повышения квалификации непосредственно на производстве»,

- сообщил губернатор.



Освоить профессию бесплатно могут безработные граждане – на базе нашего Автотранспортного техникума. Для этого нужно обратиться в службу занятости по месту жительства. Парфенчиков уточнил, что «целевикам» компенсируют проезд к месту учебы и обратно, проживание и прохождение медкомиссии. (фото oblgazeta.ru, Владимир Мартьянов)