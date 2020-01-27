Парфенчиков рассказал о ходе реставрации Варваринской церкви

Артур Парфенчиков рассказал о том, как проходят работы по реставрации Варваринской церкви из деревни Яндомозеро, на своей странице в соцсети.

По словам губернатора, сейчас в закрытом помещении идет реставрация бревен основного сруба. По предварительной оценке, процент возвращаемого в сруб материала выше, чем предполагалось ранее. Одновременно идут работы по реставрации восьмерика колокольни.

«Важно, что все решения принимаются при участии авторского надзора и технадзора заказчика, под контролем Управления по охране объектов культурного наследия Карелии. Допущенные предыдущим подрядчиком ошибки уже устранены, подклет храмовой части перевезен в д. Типиницы и смонтирован на фундаменте»,

- отметил Парфенчиков.

Над восстановлением памятника деревянного зодчества федерального значения сейчас работают специалисты архитектурно-реставрационного центра «Заонежье». После завершения работ церковь Великомученицы Варвары будет, как и планировалось, перевезена в деревню Типиницы на место сгоревшей в 1975 году Вознесенской церкви.

Напомним, подробно о проблемах реставрации памятника архитектуры мы рассказывали в материале «Кто замучил Великомученицу?».