Парфенчиков провел «диалог на равных» с участниками форума «Берег»

17 сентября в Прионежском районе Карелии на базе отдыха «Айно» завершил свою работу четвертый образовательный форум «Берег». Он состоялся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Артур Парфенчиков провел с участниками форума диалог в неформальной обстановке. Он отметил, что молодежь – это драйвер экономики и важный трудовой ресурс, она сохраняет традиции общества и расширяет его культуру, генерирует новые идеи для развития разных сфер жизни.

Ребята задавали руководителю региона разные вопросы, интересовались жизненными ориентирами Главы республики, обсуждали дальнейшие планы и форматы проведения форума в будущем.

В рамках форума «Берег» свою работу завершила площадка Росмолодежь.Гранты. Победителями признаны семь инициатив, которые получат грантовую помощь. В числе лучших – проект Ксении Ермаковой «Доброта на старт», направленный на развитие волонтерского движения в Карелии, Иван Тюлевин проведет «Курс профессионального самоопределения школьников «Приоритет.Профориентация», который поможет школьникам выбрать будущую профессию. Также на средства гранта будет разработана актуальная для молодежи профориентационная настольная игра. Еще одним победителем грантового конкурса стал Тимофей Никифоров. Он предложил проект «ЛФК «Атлант»: Дети и Добро», в рамках которого дети с ОВЗ вместе со своими семьями смогут бесплатно заниматься футболом в Петрозаводске.

Среди победителей также:

– Роман Диев — «Семейный спортивный фестиваль – Суоярви»;

– Юлия Каминная — «Архивно-просветительский проект «Тыл фронту: Солидарность трудящихся Карелии на пути к Победе»;

– Александра Хайрулина — «Волонтерский отряд «Рысь»;

– Дарья Лещева — «Художественный короткометражный фильм, направленный на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи «Пока светит солнце».

В завершение форума состоялась церемония передачи копии знамени Победы в Новгородскую область в рамках Всероссийской акции «Марш Знамени Победы». Акция призвана отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Копии важнейшего символа Победы развернут по всей стране, а завершится акция на Всероссийском патриотическом форуме в декабре 2025 года.

Напомним, образовательный форум «Берег» – это главный молодежный форум республики, который был создан в 2022 году по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. В этом году форум объединил более 200 ребят из разных районов и округов Карелии и ряда городов северо-запада России.