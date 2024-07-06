Парфенчиков посетил будущую промышленную площадку в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в производственных цехах карельского холдинга «Цветные граниты».

В Южной промзоне Петрозаводска завершают строительство нового завода для обработки камня. На площадке устанавливают современное высокотехнологичное оборудование. Руководитель региона ознакомился с ходом работ и обсудил с руководством предприятия перспективы развития отрасли.

«Правительство Карелии поддерживает камнеобрабатывающие компании, которые производят продукцию для реализации в строительной отрасли. Палитра наших камней уникальна. Тот же Лоухский район каждый год дарит нам новые месторождения, новые граниты, которые серьезно интересуют архитекторов и скульпторов. Наш камень востребован на центральных стройках крупнейших городов России», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

По мнению главы региона, расширение производства в Петрозаводске позволит производить уникальную продукцию.

«Натуральный камень все чаще используют не только в благоустройстве, но и во внутренней и внешней отделке зданий, в изготовлении мебели. У карельской отрасли хорошие перспективы развития, и мы движемся в запланированном направлении комплексного освоения камня, производства готовой продукции и минимизации отходов. Растут налоговые отчисления в бюджет, увеличивается количество рабочих мест и уровень зарплат в отрасли»,

– сказал Парфенчиков.

По словам гендиректора ООО «Цветные граниты» Арутюна Арутюняна, запустить новый завод в Южной промзоне планируют через два месяца.

«На этой площадке мы собираемся выпускать элементы внутреннего интерьера – столешницы, фартуки, раковины, строительную продукцию – брусчатку, облицовочные плиты, вентфасады, и все, что сегодня востребовано на рынке», – поделился Арутюн Арутюнян.

Глава Карелии побывал на производственных площадках холдинга не только в Южной промзоне, но и в Сулажгоре. Здесь расположились цеха ООО «Габбро», именно с них началась история камнеобрабатывающего холдинга в конце 80-х годов прошлого века. Сегодня здесь изготавливают продукцию из гранита и габбро-диабаза.

«На предприятии планируется увеличение штата, компания сотрудничает с карельскими техникумами, здесь проходят практику студенты и впоследствии остаются работать. Развито наставничество, некоторые сотрудники трудятся уже дольше 30 лет, работают династиями», – рассказал замминистра промышленности и торговли Карелии Станислав Трофимец.

На предприятии серьезное внимание уделяется привлечению молодых кадров.

«Мы написали многоступенчатую систему адаптации сотрудников и сегодня внедряем ее на производстве. Людей, которые приходят к нам работать, мы сопровождаем на каждом этапе – в это вовлечены все от HR-отдела до начальника производства и директора. Неважно, на какую должность устроился сотрудник – распиловщиком, упаковщиком, полировщиком – мы вместе выращиваем профессионала своего дела», – подчеркнул директор ООО «Габбро» Константин Ермаков. // фото пресс-службы главы РК