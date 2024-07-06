Новый завод планируют открыть в Петрозаводске

Новое предприятие для обработки камня возводят в Южной промзоне Петрозаводска. Сейчас устанавливают высокотехнологичное оборудование из Китая. Зарубежные техники готовят станки к запуску, сообщили в региональном минпромторге.

Запустить завод планируют через два месяца. На предприятии собираются выпускать столешницы, фартуки, раковины, брусчатку, облицовочные плиты, вентфасады и другие востребованные на рынке материалы. // фото unsplash.com