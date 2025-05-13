Парфенчиков поручил построить в Пудоже спортплощадку

С просьбой оборудовать городскую площадку, где смогут тренироваться футболисты, обратился к Главе Карелии на встрече местный житель. По итогам встречи Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам предусмотреть в бюджете республики средства на первый этап строительства - обустройство основания «умной» площадки с футбольным полем и тренажерами – и подать заявку на федеральное финансирование проекта.

Также в Пудоже предстоит отремонтировать здание спортивной школы – Глава республики поручил подготовить соответствующую проектно-сметную документацию.

– В ближайшие пять лет мы должны отремонтировать все школы Пудожского района, включая спортивные залы в них,

– напомнил Артур Парфенчиков.

Также в планах – оборудовать гимнастический зал во втором корпусе средней школы № 3 Пудожа, где раньше был бассейн.

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