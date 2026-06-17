Парфенчиков: Карелия играет ключевую роль в освоении Арктики

На коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики глава региона представил успешный опыт Карелии по реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов

Фото: Пресс-служба Правительства РК

На заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об итогах развития арктической зоны республики.

Арктика – это территория стратегических интересов России, где Карелия является не просто северным регионом, а активным участником федеральных программ. Мы используем все возможные механизмы, в первую очередь Федеральную целевую программу развития региона, которая реализуется по поручению президента России. Ее нужно сохранять и дополнять,

– отметил Артур Парфенчиков.

На средства президентской субсидии в Калевале уже построен и работает детский сад на 300 мест. В этом году завершается модернизация лыжно-биатлонных трасс и стадиона в Костомукше. Важнейшим проектом по развитию арктической Карелии станет строительство аэропорта со взлетно-посадочной полосой в Костомукше.

Активно в регионе реализуется программа «Гектар в Арктике» – под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные цели и туризм предоставлено уже более 3400 участков. По «Арктической ипотеке» выдано 904 кредита на сумму 3,1 млрд рублей.

У Карелии есть прямой выход к Северному морскому пути через Беломорско-Балтийский канал. На территории республики пересекаются Октябрьская и Северная железные дороги. В реконструкцию узла в Кеми компания «РЖД» инвестировала более 5 млрд рублей.

В планах – дальнейшее развитие транспортной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, модернизация соцобъектов, в том числе на территории Кемско-Беломорской агломерации, которая с 2023 года входит в число опорных пунктов Арктики. При поддержке ВЭБ.РФ на эти цели планируется направить порядка 16 млрд инвестиций.

Экономика карельского Севера уверенно растет благодаря уникальным преференциям арктической зоны. Сегодня в инвестиционном портфеле региона насчитывается 79 проектов резидентов Арктики общим объемом 106 млрд рублей, которые создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест. Более трети из них уже подходят к завершению. Среди крупнейших инициатив — уникальная рудная линия холдинга «Северсталь», швейная фабрика «Арктика» в Костомукше и проекты в сфере IT.

Image

Параллельно в регионе успешно реализуются социальные и туристические инициативы. В рамках президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал» на ПМЭФ было подписано соглашение о создании всесезонного курорта «Termal-Кем» рядом с Беломорскими петроглифами и Соловецким архипелагом. Также регион делает ставку на добычу и переработку водорослей Белого моря и развитие аквакультуры.

Еще одно поручение Президента России – газификация территорий. Через Карелию проходит строящийся газопровод «Волхов – Мурманск». Завершение проекта придаст дополнительный импульс развитию промышленности в карельской Арктике.

С учетом протяженной границы со страной НАТО, которая составляет 800 км, Карелия сегодня выполняет и важнейшую оборонную функцию. На территории региона размещаются подразделения Ленинградского военного округа.

Карелия всегда была и остается щитом страны на северо-западных рубежах. Кроме того, это территория с уникальным природным и транзитным потенциалом. Достижения есть, но задач еще много. Уверен, вместе мы будем двигать российскую Арктику и нашу страну вперёд!

– подчеркнул Глава региона.