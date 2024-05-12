Пара наркоманов предстанет перед судом

Следователями Отделения МВД России по Сортавальскому району завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Фигурантов двое, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В начале марта обвиняемая, 30-летняя жительница города Сортавала, вместе со своим 33-летним сожителем, желая употребить наркотик, обратилась к онлайн-магазину. Ресурс, естественно, находился в теневом сегменте сети Интернет. Гражданка нашла подходящий вариант «соли», попросила избранника оплатить «товар». Тот согласился и перевел деньги за 1,201 грамма запрещенного вещества, «синтетики».

После оплаты незаконной покупки женщина отправилась в лес, где была оставлена «закладка». Там она отыскала приготовленный для сбыта наркотик и спрятала находку в карман пальто. На обратном пути гражданку в автомобиле задержали сотрудники полиции. Обвиняемая попыталась скрыть от сотрудников ОНК ОМВД России по Сортавальскому району приобретённую «соль» – спрятала под сиденьем авто. Однако наркотик был обнаружен.

Фигурантка полностью признала вину. Несмотря на то, что сожитель не поехал с ней искать закладку, он также будет отвечать перед законом за приобретение запрещенного вещества.

Дальнейшую судьбу обвиняемых, давно имеющих пагубное пристрастие, решит суд. Им грозит до десяти лет лишения свободы. // Фото: Freepik