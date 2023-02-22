Памятную доску еще одному погибшему в ходе СВО открыли в Петрозаводске

Посвященную погибшему участнику военной спецоперации на Украине Роману Лыкову мемориальную доску открыли в Петрозаводске. Она теперь висит в Ломоносовской гимназии, сообщили в Заксобрании Карелии.

Роман обучался в этой школе и окончил ее 2016 году. В 2021-м он выпустился из Военной академии связи им. Семена Буденного. Пока курсант учился, его уже наградили двумя медалями. Потом он проходил воинскую службу в Амурской области.

С мая минувшего года Роман был командиром взвода связи мотострелковой бригады в зоне СВО. В июле попал под минометный обстрел и получил осколочное ранение. Однако через месяц вернулся в Запорожскую область.

Когда 38-я мотострелковая бригада держала оборону вдоль реки Ингулец, пункт связи уничтожил артобстрел. Это было 27 сентября, Лыков и его сослуживцы погибли. Их посмертно наградили орденами Мужества. // фото: Заксобрание Карелии/ВКонтакте