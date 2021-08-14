Памятник героям фильма «…А зори здесь тихие» откроют в Карелии

В пятницу, 13 августа, на территории горного парка «Рускеала» стартовал фестиваль Ruskeala Symphony. На открытии этого значимого для республики музыкального мероприятия власти объявили об установке памятника героям знаменитого российского фильма и о награждении создателя парка Александра Артемьева. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что орден «Сампо» вручили его вдове.

Фестиваль продлится два дня, на его площадках выступят известные музыкальные коллективы и выдающиеся артисты. На открытии играл Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяги.

Перед началом программы собравшихся поприветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он объявил, что создателя «Рускеалы» Александра Артемьева удостоили высшей награды республики. Поскольку он в прошлом году ушел из жизни, орден «Сампо» получила вдова – Юлия Артемьева.

Парфенчиков также сообщил, что в следующем году отмечает 50-лтний юбилей картина «…А зори здесь тихие», которую снимали в Сортавальском районе. В честь памятной даты здесь появится памятник, посвященный его главным действующим персонажам.

В субботу, 14 августа, зрителей фестиваля ждут девять концертов, музыканты будут выступать до позднего вечера.

Это известные музыкальные коллективы, и звезды с международными именами. Прозвучат классика, рок на волынке, цыганский джаз, музыка на одних ударных. Завершится фестиваль концертом «Золотая классика». // Фото: правительство Карелии