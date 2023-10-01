Памятник финским солдатам загадочно пропал в Ленобласти

Установленный в 2019 году в Приозерске памятник погибшим финским солдатам загадочно исчез. Судьбы монумента пытаются выяснить в Финляндии, передает Yle.fi.

Памятник представлял собой прямоугольный блок с крестом, он пропал в сентябре. Местные жители написали об этом в соцсетях, а власти заверили, что у них нет никакой информации по этому поводу. При этом расследования правоохранители не ведут.

Памятник возвели на месте захоронения 130 финских солдат, погибших в период с 1939 по 1945 год.

Установка проходила при поддержке минобразования и культуры Финляндии. Председатель Ассоциацию сохранения памяти павших солдат Пертти Суоминен рассказал, что пытается выяснить судьбу монумента. // фото: скриншот видео администрации Приозерского района ЛО/ВКонтакте