28 сентября 2023, 17:09
Финляндия

В Финляндии оценили возможность размещения ядерного оружия

Финляндия не собирается размещать у себя ядерное оружие даже в составе НАТО

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие даже в составе НАТО. Об этом рассказал глава министерства обороны страны Антти Хяккинен, его слова приводит ТАСС.

По мнению чиновника, нет никаких предпосылок к размещению ядерного оружия в новых странах. Хяккинен считает, что такое оружие останется лишь в государствах, в которых оно размещено на сегодняшний день.

При этом в Суоми не будут препятствовать реализации ядерной стратегии альянса.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле этого года. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

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Метки: 
Финляндия
министерство обороны
ядерное оружие
антти хяккинен
НАТО