В Финляндии оценили возможность размещения ядерного оружия

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие даже в составе НАТО. Об этом рассказал глава министерства обороны страны Антти Хяккинен, его слова приводит ТАСС.

По мнению чиновника, нет никаких предпосылок к размещению ядерного оружия в новых странах. Хяккинен считает, что такое оружие останется лишь в государствах, в которых оно размещено на сегодняшний день.

При этом в Суоми не будут препятствовать реализации ядерной стратегии альянса.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле этого года. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo