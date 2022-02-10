Пациенты смогут удаленно консультироваться с врачами

Пандемия коронавируса подтолкнула карельское здравоохранение к развитию дистанционных технологий. На базе Больницы скорой медицинской помощи был создан консультативный центр для мониторинга больных Covid-19, сейчас поликлиники перешли на дистанционную выписку рецептов и больничных, а в будущем планируется организовать удаленные консультации врачей-специалистов.

Об этом рассказал на заседании Заксобрания республики министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков:

Мы приступим к созданию «облачной» поликлиники, – это будет у нас 2023 год – для того, чтобы уже централизовано консультировать в плановом порядке больных. Там будут высококвалифицированные специалисты, которые будут давать консультации по узким направлениям,

– сказал он.

Поэтому идея о выписке электронных рецептов и дистанционных консультациях больных, предложенная главврачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, нашла понимание у карельских специалистов. В первую очередь такие методы могут использоваться для наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, считает главный внештатный терапевт Минздрава Карелии.

Это актуально даже вне связи с пандемией. Во-первых, дистанционные методы снизят нагрузку на поликлиники. Во-вторых, Карелия очень протяженная, с большими расстояниями, и удаленные консультации могут упростить работу центральных районных больниц. Предполагается, что человек, например, с артериальной гипертензией, регулярно передает врачу для наблюдения данные о давлении, частоте сердечных сокращений и принимаемых препаратах. И, если врач видит, что давление не снижается или, наоборот, снижается слишком сильно, то приглашает больного для очного осмотра и корректировки лечения. Что касается электронных рецептов, то Карелия здесь в выгодном положении, потому что у нас все региональные и федеральные льготники прикреплены к определенной аптеке. И, в идеале, работа с онлайн-рецептами может проходить так: пациент по телефону или онлайн сообщает врачу о том, что нужен рецепт, врач, ориентируясь на онлайн-карту и данные дистанционного мониторинга, его выписывает, после чего рецепт направляется напрямую в аптеку, и пациенту останется только подойти туда и получить свои лекарства,

– говорит Наталья Везикова.

Денис Проценко считает, что к дистанционным консультациям и электронным рецептам готовы многие российские регионы, и поэтому предложит Президенту поддержать федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, который позволит еще и организовать доставку рецептурных лекарств. Проект, разработанный Минэкономразвития и Минздравом вместе с «Единой Россией» уже внесен в Правительство.

Президент назвал предложения «Единой России» о дистанционной медицине и выдаче рецептов онлайн логичными.

Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат,

– сказал Владимир Путин.

Предложения «Единой России» также одобрил Минздрав.

Другое дело, насколько это возможно технически. Насколько врачи и пациенты готовы пользоваться электронными медицинскими картами, владеют ли они необходимыми гаджетами. Тут нельзя торопиться,

– говорит Наталья Везикова.

По мнению главного терапевта республики, на внедрение дистанционных консультаций и онлайн-рецептов может уйти не меньше года, а начинать работу лучше с молодых пациентов.