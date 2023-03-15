Озвучены новые участники фестиваля «Воздух Карелии»

Организаторы главного музыкального приключения карельского лета продолжают раскрывать имена новых участников.

На фестивале «Воздух Карелии» (0+) выступит группа Znaki, фолк-коллектив «Алёnа», «СерьГа», «Инкогнито». Список звездных участников будет дополняться новыми именами.

На фестивале также выступят «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, 7Б, «Наив», «Мара», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», «Космонавтов нет», «Разные люди» и «Тролль гнет ель».

Музыкальный фестиваль пройдет 16-18 июня на вотчине Талвиукко под Петрозаводском. // фото unsplash.com