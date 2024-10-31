Ozon отменил возможность оплаты большинства товаров при получении

Маркетплейс Ozon планирует с 1 ноября отказаться от оплаты большинства товаров при получении. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там уточнили, что постоплата останется доступной только для тех категорий, где покупателям важно предварительно осмотреть или примерить товар: это одежда, обувь, ювелирные украшения, спортивное оборудование и другие схожие позиции.

Как объяснили представители Ozon, решение связано с низким спросом на эту услугу. В ходе исследования маркетплейс выяснил, что клиенты редко выбирают оплату при получении, за исключением товаров из fashion-категорий.

По мнению Ozon, отмена постоплаты улучшит финансовые показатели продавцов в пиковый сезон и позволит эффективнее распределить затраты на логистику. // фото: pexels.com