Озноб и вялость назвали признаками смертельной болезни

Вялость и озноб оказались признаками смертельно опасной болезни - гипофункции щитовидной железы. Об этом рассказал терапевт Алексей Хухрев, его слова приводит «Москва 24».

Как отметил врач, гипотиреоз связан со снижением функции щитовидной железы в результате дефицита гормонов, а гипертериоз - с гиперфункцией при их избытке. «Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мерзнет, и ни на что у него энергии не хватает», - перечислил признаки гипофункции Хухрев.

При гиперфункции, продолжил он, человек худеет, потеет, его кожа сохнет. «Человек нервный, плачет, рыдает, сердце колотится как у молодой собачки», - привел сравнение терапевт.

Гипотериоз, предупредил Хухрев, грозит летальным исходом. «При гипотиреозе, если не следить за этим, и уровень гормона щитовидной железы значительно упадет, человек может и умереть. Потому что просто органы перестанут работать, будет полиорганная недостаточность», - сказал он. Фото: unsplash.com